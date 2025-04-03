В Киевской области водитель на зебре сбил женщину с 5-летним сыном: мать умерла

В Киевской области произошла смертельная авария

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В Вышгороде Киевской области 52-летний водитель наехал на женщину и ее пятилетнего сына, пересекавших пешеходный переход. Впоследствии мать скончалась в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Land Rover Discover совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своим 5-летним сыном.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний пострадавший и его ребенок получил многочисленные травмы и были безотлагательно госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

К сожалению, женщина скончалась в реанимации. Мальчик находится в больнице, его состояние тяжелое.

Виновник аварии был задержан, ему сообщил о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области водитель погиб в двойном ДТП, которое он сам и устроил.