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- Київ
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Вибух прогримів у ще одному районі Києва
Вибух у Дніпровському районі Києва: чоловік отримав поранення після контакту з підозрілим предметом.
У Дніпровському районі Києва 3 квітня прогримів вибух. Через це зазнав поранення чоловік.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація та підтвердили в коментарі ТСН.ua у столичній поліції.
«У Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення. Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів», — йдеться у заяві КМДА.
Постраждалого чоловіка забрали до лікарні. Минулося без пожежі.
За попередніми даними поліції, чоловік 1979 року народження знайшов капсуль і підпалив його. Однак точну інформацію, що саме знайшов чоловік, ще належить уточнити.
В КМДА закликали людей, щоб ті у разі виявлення підозрілих предметів не підходили до них близько та не чіпали, адже це небезпечно.
В адміністрації також нагадали, що робити, якщо ви натрапили на таку знахідку:
одразу телефонуйте за номером «101»;
позначте місце знахідки;
відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування предмета;
не торкайтеся знахідок і не дозволяйте це робити іншим;
не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.
Нагадаємо, 3 квітня вибух прогримів також на ринку у Деснянському районі Києва. Там загинули двоє людей.