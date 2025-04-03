Вибух прогримів у ще одному районі Києва

Вибух / © Facebook/Київська міська адміністрація

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У Дніпровському районі Києва 3 квітня прогримів вибух. Через це зазнав поранення чоловік.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація та підтвердили в коментарі ТСН.ua у столичній поліції.

«У Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення. Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів», — йдеться у заяві КМДА.

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Постраждалого чоловіка забрали до лікарні. Минулося без пожежі.

За попередніми даними поліції, чоловік 1979 року народження знайшов капсуль і підпалив його. Однак точну інформацію, що саме знайшов чоловік, ще належить уточнити.

В КМДА закликали людей, щоб ті у разі виявлення підозрілих предметів не підходили до них близько та не чіпали, адже це небезпечно.

В адміністрації також нагадали, що робити, якщо ви натрапили на таку знахідку:

одразу телефонуйте за номером «101»;

позначте місце знахідки;

відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;

дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування предмета;

не торкайтеся знахідок і не дозволяйте це робити іншим;

не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.

Нагадаємо, 3 квітня вибух прогримів також на ринку у Деснянському районі Києва. Там загинули двоє людей.