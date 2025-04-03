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- Київ
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На Київщині водій на зебрі збив жінку з 5-річним сином: мати померла
Хлопчик отримав важкі травми та перебуває у лікарні.
У Вишгороді Київської області 52-річний водій наїхав на жінку та її п’ятирічного сина, які перетинали пішохідний перехід. Згодом мати померла у лікарні.
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Land Rover Discover здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм 5-річним сином.
«Унаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми та були невідкладно госпіталізовані до медичного закладу», — зазначили в прес-службі.
На жаль, жінка померла в реанімації. Хлопчик перебуває у лікарні, його стан важкий.
Винуватця аварії затримали та повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував.