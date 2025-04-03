На Київщині водій на зебрі збив жінку з 5-річним сином: мати померла

На Київщині сталася смертельна аварія

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У Вишгороді Київської області 52-річний водій наїхав на жінку та її п’ятирічного сина, які перетинали пішохідний перехід. Згодом мати померла у лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Land Rover Discover здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм 5-річним сином.

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«Унаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми та були невідкладно госпіталізовані до медичного закладу», — зазначили в прес-службі.

На жаль, жінка померла в реанімації. Хлопчик перебуває у лікарні, його стан важкий.

Винуватця аварії затримали та повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував.