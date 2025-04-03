ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1236
Час на прочитання
1 хв

На Київщині водій на зебрі збив жінку з 5-річним сином: мати померла

Хлопчик отримав важкі травми та перебуває у лікарні.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Київщині сталася смертельна аварія

На Київщині сталася смертельна аварія

У Вишгороді Київської області 52-річний водій наїхав на жінку та її п’ятирічного сина, які перетинали пішохідний перехід. Згодом мати померла у лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Land Rover Discover здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм 5-річним сином.

«Унаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми та були невідкладно госпіталізовані до медичного закладу», — зазначили в прес-службі.

На жаль, жінка померла в реанімації. Хлопчик перебуває у лікарні, його стан важкий.

Винуватця аварії затримали та повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував.

Дата публікації
Кількість переглядів
1236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie