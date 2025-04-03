Комендантська година в Києві: чи скоротять її на Великдень

Великдень є одним з найголовніших християнських свят / © Getty Images

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20 квітня християни східного та західного обрядів в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове або Великдень.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, чи будуть скорочувати комендантську годину на свята, пише «РБК-Україна».

Там зазначили, що в Києві на Великдень не скорочуватимуть комендантську годину, обмеження діятимуть у звичному режимі від опівночі до 5 ранку. Водночас у столиці посилять заходи безпеки.

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«Режим комендантської години у зв’язку з великодніми, а також іншими святковими, пам’ятними днями — не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть», — повідомили виданню у КМВА.

Також у відомстві зазначили, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки, а саме:

запровадять додаткове патрулювання;

збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей з огляду на фактичне проведення масових заходів.

Раніше ми писали, чому не змінили дату Великодня в Україні: як розраховують її християни східного і західного обрядів. Більше про це читайте у новині.