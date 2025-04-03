Вкрали $65 тисяч з рахунку померлого: в Києві затримали колишніх працівників банку

Слідчі дії / © Поліція Києва

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Слідчі поліції Києва розкрили справу про викрадення коштів з рахунку померлого клієнта. Двоє колишніх працівників банку, скориставшись службовим доступом, привласнили понад $65 000.

Про це повідомила поліція Києва.

28-річний заступник начальника відділення банку, перевіряючи клієнтські рахунки, виявив велику суму на акаунті померлого. Він залучив до злочину 24-річного менеджера, після чого вони:

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заблокували картку померлого;

змінили фінансовий номер;

перевипустили карту та зняли кошти.

Вилучені гроші / © Поліція Києва

Спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном службовою особою). Колишньому заступнику також інкримінують ч. 3 ст. 362 КК (несанкціоноване втручання в комп’ютерні дані). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Вилучені гроші / © Поліція Києва

«Наразі тривають заходи зі встановлення інших фактів вчинення злочинів колишніми працівниками банківської установи», — йдеться в повідомленні.

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