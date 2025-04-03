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- Київ
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Вкрали $65 тисяч з рахунку померлого: в Києві затримали колишніх працівників банку
Підозрюваним загрожує до 8 років в’язниці.
Слідчі поліції Києва розкрили справу про викрадення коштів з рахунку померлого клієнта. Двоє колишніх працівників банку, скориставшись службовим доступом, привласнили понад $65 000.
Про це повідомила поліція Києва.
28-річний заступник начальника відділення банку, перевіряючи клієнтські рахунки, виявив велику суму на акаунті померлого. Він залучив до злочину 24-річного менеджера, після чого вони:
заблокували картку померлого;
змінили фінансовий номер;
перевипустили карту та зняли кошти.
Спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном службовою особою). Колишньому заступнику також інкримінують ч. 3 ст. 362 КК (несанкціоноване втручання в комп’ютерні дані). Їм загрожує до 8 років тюрми.
«Наразі тривають заходи зі встановлення інших фактів вчинення злочинів колишніми працівниками банківської установи», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Вінниччині невідомі стріляли в жінку під час вигулу собаки.