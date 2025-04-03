ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
1 хв

У Києві на ринку пролунав вибух: є жертви

Попередня версія — вибух газу.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух на ринку у Києві 3 квітня

Вибух на ринку у Києві 3 квітня / © Національна поліція України

Вдень 3 квітня на ринку у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Двоє людей загинуло.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків”, — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, одна людина загинула на місці, друга — у лікарні.

Наразі всі обставини події встановлюються. Профільні служби продовжують працювати на місці.

Раніше й у Києві затримали колишніх працівників банку, які вкрали 65 тисяч доларів з рахунку померлого.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie