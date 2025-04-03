У Києві на ринку пролунав вибух: є жертви

Вибух на ринку у Києві 3 квітня / © Національна поліція України

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Вдень 3 квітня на ринку у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Двоє людей загинуло.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків”, — йдеться у повідомленні.

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Як стало відомо, одна людина загинула на місці, друга — у лікарні.

Наразі всі обставини події встановлюються. Профільні служби продовжують працювати на місці.

Раніше й у Києві затримали колишніх працівників банку, які вкрали 65 тисяч доларів з рахунку померлого.