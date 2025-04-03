Украли $65 тысяч со счета умершего: в Киеве задержали бывших работников банка

Следственные действия / © Полиция Киева

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Следователи полиции Киева раскрыли дело о похищении средств со счета умершего клиента. Двое бывших работников банка, воспользовавшись служебным доступом, присвоили более 65 000 долларов.

Об этом сообщила полиция Киева.

28-летний заместитель начальника отделения банка, проверяя клиентские счета, обнаружил крупную сумму на аккаунте умершего. Он привлек к преступлению 24-летнего менеджера, после чего они:

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заблокировали карту умершего;

изменили финансовый номер;

перевыпустили карту и сняли деньги.

Изъятые деньги / © Полиция Киева

Сообщникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом должностным лицом). Бывшему заместителю также инкриминируют ч. 3 ст. 362 УК (несанкционированное вмешательство в компьютерные данные). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Изъятые деньги / © Полиция Киева

«В настоящее время продолжаются меры по установлению других фактов совершения преступлений бывшими работниками банковского учреждения», — говорится в сообщении.

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