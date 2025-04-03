ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
695
Время на прочтение
1 мин

Украли $65 тысяч со счета умершего: в Киеве задержали бывших работников банка

Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
В Киеве работники банка украли деньги со счета умершего

Следственные действия / © Полиция Киева

Следователи полиции Киева раскрыли дело о похищении средств со счета умершего клиента. Двое бывших работников банка, воспользовавшись служебным доступом, присвоили более 65 000 долларов.

Об этом сообщила полиция Киева.

28-летний заместитель начальника отделения банка, проверяя клиентские счета, обнаружил крупную сумму на аккаунте умершего. Он привлек к преступлению 24-летнего менеджера, после чего они:

  • заблокировали карту умершего;

  • изменили финансовый номер;

  • перевыпустили карту и сняли деньги.

Изъятые деньги / © Полиция Киева

Изъятые деньги / © Полиция Киева

Сообщникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом должностным лицом). Бывшему заместителю также инкриминируют ч. 3 ст. 362 УК (несанкционированное вмешательство в компьютерные данные). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Изъятые деньги / © Полиция Киева

Изъятые деньги / © Полиция Киева

«В настоящее время продолжаются меры по установлению других фактов совершения преступлений бывшими работниками банковского учреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области неизвестные стреляли в женщину во время выгула собаки.

Дата публикации
Количество просмотров
695
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie