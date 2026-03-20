В Киеве жители перекрыли улицу: что произошло (фото, видео)

Троещина / © УНИАН

В Киеве жители перекрыли проезд по улице Бальзака в Деснянском районе. Люди с плакатами в руках непрерывно ходят по пешеходному переходу.

Об этом сообщает ТСН.

Акция протеста была направлена против отключений электроэнергии и требований энергетиков по уплате накопленных долгов.

Из-за действий протестующих на улице мгновенно образовалась немалая пробка. Возмущенные водители пытались расчистить себе путь по сигналу автомобилей, однако люди игнорировали призыв освободить проезд и продолжали ходить кругами по «зебре».

Главная причина недовольства киевлян — счета за электроэнергию. На плакатах участников акции было указано, что они отказываются платить накопившиеся долги за свет.

«Кстати, среди протестующих замечены и дети, то есть на перекрытие вышли семьями», — сообщает корреспондент ТСН.

В то же время в социальных сетях пользователи выражали недоумение по поводу целесообразности пикета, поскольку подача тепла и электричества в городе уже стабилизировали.

В полиции Киева для ТСН подтвердили факт перекрытия движения в Деснянском районе. По словам правоохранителей, причиной демарша стали именно отключение света и задолженность.

В полиции также сообщили, что граждане предупредили о митинге КГГА.

«Движение транспорта уже восстановлено», — сообщили в полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что акция завершилась, а движение транспорта по улице Бальзака полностью возобновлено. Точное время, в течение которого водители стояли в пробке, не уточняется.

Происшествия в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве на проспекте Николая Бажана произошел инцидент со спасением котенка, оказавшегося на проезжей части с интенсивным движением. Испуганное животное выбежало на дорогу и скрылось под остановившимся в потоке автомобилем.

Очевидцы оперативно отреагировали на ситуацию: водители и неравнодушные граждане остановились и общими усилиями вытащили котенка из-под машины, предотвратив возможную трагедию.

Видео события, обнародованное украинским писателем Русланом Горовым, быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс, собрав сотни тысяч просмотров и тысячи реакций. Пользователи активно поддержали спасателей, отмечая их неравнодушие.