В Киеве жители перекрыли улицу: что произошло (фото, видео)
На Троещине люди устроили пикет против уплаты долгов за свет.
В Киеве жители перекрыли проезд по улице Бальзака в Деснянском районе. Люди с плакатами в руках непрерывно ходят по пешеходному переходу.
Об этом сообщает ТСН.
Акция протеста была направлена против отключений электроэнергии и требований энергетиков по уплате накопленных долгов.
Из-за действий протестующих на улице мгновенно образовалась немалая пробка. Возмущенные водители пытались расчистить себе путь по сигналу автомобилей, однако люди игнорировали призыв освободить проезд и продолжали ходить кругами по «зебре».
Главная причина недовольства киевлян — счета за электроэнергию. На плакатах участников акции было указано, что они отказываются платить накопившиеся долги за свет.
«Кстати, среди протестующих замечены и дети, то есть на перекрытие вышли семьями», — сообщает корреспондент ТСН.
В то же время в социальных сетях пользователи выражали недоумение по поводу целесообразности пикета, поскольку подача тепла и электричества в городе уже стабилизировали.
В полиции Киева для ТСН подтвердили факт перекрытия движения в Деснянском районе. По словам правоохранителей, причиной демарша стали именно отключение света и задолженность.
В полиции также сообщили, что граждане предупредили о митинге КГГА.
«Движение транспорта уже восстановлено», — сообщили в полиции Киева.
Правоохранители сообщили, что акция завершилась, а движение транспорта по улице Бальзака полностью возобновлено. Точное время, в течение которого водители стояли в пробке, не уточняется.
