В Киеве построят новый мост на Оболони за счет Литвы: детали проекта (фото)

В Киеве планируют построить новый пешеходный мост в парке по улице Приречной в Оболонском районе. Проект реализуют в рамках сотрудничества столицы Украины с Вильнюсом при финансовой поддержке литовской стороны.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает «Вечерний Киев».

Речь идет о сооружении моста через один из парковых водоемов в юго-западной части зеленой зоны. Конструкцию планируется выполнить по мотивам моста короля Миндаугаса в столице Литвы. Инициатива имеет не только инфраструктурное, но и символическое значение как знак партнерства между Киевом и Вильнюсом и поддержки Украины во время войны.

Финансирование обеспечивают мэрия Вильнюса и Фонд развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литвы. Соответствующее соглашение о партнерской помощи Киевсовет утвердил ранее в этом году.

По словам Мондриевского, новый мост станет частью обновления парка и создания комфортного общественного места для жителей района. Перед разработкой концепции было проведено несколько этапов консультаций с киевлянами, чтобы учесть их пожелания.

В городской администрации также отмечают социальную роль проекта. В частности, пространство обустроят с учетом принципов безбарьерности, чтобы оно было доступно для всех групп населения.

«Такие инициативы важны не только для развития городской инфраструктуры, но и для поддержания психологического состояния людей в военное время», — отметил Мондриевский.

Тем временем мост Патона в Киеве, официально находящийся в состоянии нетрудоспособности, пока остается пригодным для ограниченного использования.

Мост Патона в столице был введен в эксплуатацию в 1953 году. Его расчетный ресурс составил 100 лет. С годами ресурс уменьшался, и в 2018 году исчез. По данным экспертов, последние восемь лет остаточный ресурс моста Патона равен нулю.