В Киеве из реки достали обломки российской ракеты (фото)

Обломки ракеты

Сегодня, 19 марта, в Киеве водолазы-саперы извлекли из реки остатки российской ракеты, выпущенной во время недавних обстрелов столицы. Обломки представляли потенциальную угрозу для людей.

Об этом сообщает ГСЧС .

Водолаз-сапер ГСЧС

ГСЧС предостерегает украинцев

В ГСЧС неоднократно напоминали людям о том, что подобные «находки» могут нести реальную угрозу. Все потому что взрывоопасные элементы часто остаются скрытыми под водой или грунтом. Такие обломки представляют риск для отдыхающих и тех, кто игнорирует предупреждения спасателей.

«Железо, скрытое под толщей воды — это ловушка для каждого, кто, несмотря на предупреждения, испытывает судьбу, ныряя в водоем», — акцентировали спасатели.

Жителей призывают не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться их трогать или перемещать. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных объектов граждан просят сразу сообщать по номерам 101 или 112 и ожидать прибытия специалистов.

Ранее обломки сбитого дрона упали на крышу нежилого здания в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, возгорания на месте происшествия не произошло. Пострадавших, к счастью, тоже нет. Зафиксированы повреждения.