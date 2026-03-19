У Києві з річки дістали уламки російської ракети (фото)

Уламки ракети

Сьогодні, 19 березня, у Києві водолази-сапери дістали з річки залишки російської ракети, випущеної під час нещодавніх обстрілів столиці. Уламки становили потенційну загрозу для людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Водолаз-сапер ДСНС

ДСНС застерігає українців

У ДСНС неодноразово наголошували людям про те, що подібні «знахідки» можуть нести реальну загрозу. Усе через те, що вибухонебезпечні елементи часто залишаються прихованими під водою або ґрунтом. Такі уламки становлять ризик для відпочивальників і тих, хто ігнорує попередження рятувальників.

«Залізяччя, приховане під товщею води — це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму», — акцентували рятувальники.

Мешканців закликають не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися їх чіпати чи переміщати. У разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих об’єктів громадян просять одразу повідомляти за номерами 101 або 112 та очікувати на прибуття спеціалістів.

Раніше уламки збитого дрона впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі Києва. За попередніми даними, займання на місці події не виникло. Постраждалих, на щастя, також немає. Зафіксовано пошкодження.