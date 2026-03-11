- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 592
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве черный дым валит из-под земли: что горит (видео)
В Киеве произошел пожар в подземном паркинге. Один автомобиль выгорел полностью.
В Дарницком районе Киева произошел пожар в подземном паркинге жилого комплекса. Очевидцы зафиксировали, как черный дым валил из-под земли.
Об этом пишет ГСЧС.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламя охватило один из легковых автомобилей, припаркованных на подземном уровне.
Благодаря действиям специалистов ГСЧС, в 07:03 возгорание полностью ликвидировано, что позволило избежать распространения огня на другие транспортные средства и коммуникации дома.
Однако один автомобиль выгорел полностью.
«Также повреждена рядом припаркованная легковушка марки „SEAT“», — говорится в сообщении.
В ГСЧС подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты. Обстоятельства и точные причины пожара устанавливаются правоохранительными органами и специалистами соответствующих служб.
Происшествия в Киеве — последние новости
Напомним, в Киеве 8 марта в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке — на углу улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой обрушилась часть потолка.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в результате инцидента никто из людей не пострадал.
Специалисты объяснили, что основной причиной разрушения стали сложные погодные условия. Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего резкого потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой.
После получения сообщения об обвале на место оперативно прибыли коммунальные службы. Они убрали поврежденные элементы, упавшие в пешеходную зону, а также проверили соседние участки потолка, которые могли представлять потенциальную опасность.