В Киеве черный дым валит из-под земли: что горит (видео)

В Дарницком районе Киева произошел пожар в подземном паркинге жилого комплекса. Очевидцы зафиксировали, как черный дым валил из-под земли.

Об этом пишет ГСЧС.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламя охватило один из легковых автомобилей, припаркованных на подземном уровне.

Последствия пожара

Благодаря действиям специалистов ГСЧС, в 07:03 возгорание полностью ликвидировано, что позволило избежать распространения огня на другие транспортные средства и коммуникации дома.

Однако один автомобиль выгорел полностью.

«Также повреждена рядом припаркованная легковушка марки „SEAT“», — говорится в сообщении.

Последствия пожара

В ГСЧС подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты. Обстоятельства и точные причины пожара устанавливаются правоохранительными органами и специалистами соответствующих служб.

Дата публикации 09:04, 11.03.26 Количество просмотров 12 Пожар в подземном паркинге Киева: что известно

Напомним, в Киеве 8 марта в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке — на углу улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой обрушилась часть потолка.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Специалисты объяснили, что основной причиной разрушения стали сложные погодные условия. Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего резкого потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой.

После получения сообщения об обвале на место оперативно прибыли коммунальные службы. Они убрали поврежденные элементы, упавшие в пешеходную зону, а также проверили соседние участки потолка, которые могли представлять потенциальную опасность.