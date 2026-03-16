В Киеве объявлена воздушная тревога — что известно

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве поздно вечером 16 марта объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КГГА.

Там призвали всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты и напомнили карту укрытий.

«Агроза ударных враждебных БПЛА в Киевской области», — сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Напомним, армия РФ в очередной раз атаковала Киев дронами утром 16 марта.

Последствия неприятельских ударов зафиксированы в трех районах столицы.

Также обломки рухнули на Майдане Незалежности. В то же время, во время тревоги работники ТЦК и СП вместе с полицией перекрывали Броварской проспект.

Военный обозреватель и майор в отставке Алексей Гетьман заявил, что в случае падения обломков российского дрона «Ланцет», ежегодно «искусственный интеллект» в этом случае не стоит воспринимать буквально.