Мужчина в Киеве ослеп из-за роковой ошибки врача: что угрожает медику

Материалы дела / © Киевская городская прокуратура

В Киеве после планового хирургического вмешательства мужчина потерял зрение на один глаз. Врачу, проводившему операцию, сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, 50-летний мужчина обратился в частный медицинский центр для проведения операции. Речь идет о пластике носовой перепонки и удалении кисты правой гайморовой пазухи.

После вмешательства, находясь на стационарном лечении, пациент пожаловался на потерю зрения на один глаз.

«Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что к потере зрения повлекли повреждения, причиненные мужчине во время операции», — говорится в сообщении.

Что угрожает врачу

65-летнему врачу-отоларингологу доложено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.

Следствие устанавливает все происшествия инцидента.

Напомним, в Киеве правоохранители расследуют обстоятельства смерти пациентки в одной из коммунальных больниц. По данным следствия, женщина находилась на стационарном лечении, где ее состояние внезапно ухудшилось.

Несмотря на наличие симптомов, медики не смогли своевременно установить правильный диагноз и оказать необходимую помощь. В результате пациентка скончалась, а причиной смерти, по заключению экспертизы, стал инфаркт миокарда.

Следствие считает, что при своевременной диагностике фатальных последствий можно было избежать. По делу продолжается досудебное расследование, а действия медицинского работника получили правовую квалификацию.