У Києві мешканці перекрили вулицю: що сталося (фото, відео)

Київ / © Associated Press

У Києві мешканці перекрили проїзд вулицею Бальзака у Деснянському районі. Люди з плакатами в руках безперервно ходять пішохідним переходом.

Про це повідомляє ТСН.

Акція протесту була спрямована проти відключень електроенергії та вимог енергетиків щодо сплати накопичених боргів.

Протест у Києві / © Фото з відкритих джерел

Через дії протестувальників на вулиці миттєво утворився чималий затор. Обурені водії намагалися розчистити собі шлях сигналом автівок, проте люди ігнорували заклик звільнити проїзд і продовжували ходити колами по «зебрі».

Головна причина невдоволення киян — рахунки за електроенергію. На плакатах учасників акції було вказано, що вони відмовляються сплачувати накопичені борги за світло.

«До речі, серед протестувальників помічені і діти, тобто на перекриття вийшли родинами», — повідомляє корреспондент ТСН.

Водночас у соціальних мережах користувачі висловлювали здивування щодо доцільності пікету, оскільки подавання тепла та електрики у місті вже стабілізували.

У поліції Києва для ТСН підтвердили факт перекриття руху у Деснянському районі. За словами правоохоронців, причиною демаршу стали саме відключення світла та заборгованість. Також громадян попередили про можливий мітинг під стінами КМДА.

«Рух транспорту вже відновлено», — повідомили у поліції Києва.

Наразі правоохоронці повідомили, що акція завершилася, а рух транспорту вулицею Бальзака повністю відновлено. Точний час, протягом якого водії стояли у заторі, не уточнюється.

