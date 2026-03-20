- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 275
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві мешканці перекрили вулицю: що сталося (фото, відео)
На Троєщині люди влаштували пікет проти сплати боргів за світло.
У Києві мешканці перекрили проїзд вулицею Бальзака у Деснянському районі. Люди з плакатами в руках безперервно ходять пішохідним переходом.
Про це повідомляє ТСН.
Акція протесту була спрямована проти відключень електроенергії та вимог енергетиків щодо сплати накопичених боргів.
Через дії протестувальників на вулиці миттєво утворився чималий затор. Обурені водії намагалися розчистити собі шлях сигналом автівок, проте люди ігнорували заклик звільнити проїзд і продовжували ходити колами по «зебрі».
Головна причина невдоволення киян — рахунки за електроенергію. На плакатах учасників акції було вказано, що вони відмовляються сплачувати накопичені борги за світло.
«До речі, серед протестувальників помічені і діти, тобто на перекриття вийшли родинами», — повідомляє корреспондент ТСН.
Водночас у соціальних мережах користувачі висловлювали здивування щодо доцільності пікету, оскільки подавання тепла та електрики у місті вже стабілізували.
У поліції Києва для ТСН підтвердили факт перекриття руху у Деснянському районі. За словами правоохоронців, причиною демаршу стали саме відключення світла та заборгованість. Також громадян попередили про можливий мітинг під стінами КМДА.
«Рух транспорту вже відновлено», — повідомили у поліції Києва.
Наразі правоохоронці повідомили, що акція завершилася, а рух транспорту вулицею Бальзака повністю відновлено. Точний час, протягом якого водії стояли у заторі, не уточнюється.
