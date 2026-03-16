В Киеве мужчина жестоко избил пожилую соседку: жертва в больнице с переломом черепа (фото, видео)

Пострадавшая находится в больнице с переломом черепа

В Киеве мужчина толкнул пожилую соседку на асфальт и стал избивать ногами — женщина с тяжелыми травмами в больнице, нападающий под стражей.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева 47-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений пожилой женщине», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, во дворе дома на Березняках начал конфликтовать с 75-летней женщиной, которая живет в этом же доме. Желая избежать общения с агрессивным соседом, пенсионерка ушла со двора. Мужчина ее догнал, повалил рукой на асфальт, после чего нанес несколько ударов ногой по телу женщины.

В результате избиения женщина получила тяжелые телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа справа, ушиб тканей головы. Женщина находится в больнице.

Нападавшего задержали, он находится под стражей.

На момент совершения преступления 47-летний нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения / © Киевская городская прокуратура

Мужчине сообщено о подозрении в умышленном телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения.

Дата публикации 15:29, 16.03.26

В прокуратуре отметили, что подозреваемый уже был осужден за воровство и привлекался к уголовной ответственности за домашнее насилие.

