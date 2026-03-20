В Киеве ветеран попал в больницу после визита в ТЦК: полиция выясняет обстоятельства

Полиция Киева начала проверку информации о возможном избиении ветерана войны в Шевченковском районе столицы. По словам потерпевшего, инцидент произошел непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Состояние потерпевшего

Мужчина находится в медицинском учреждении, куда его госпитализировали с телесными повреждениями.

В больницу уже выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия заявления от потерпевшего.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Что говорят в полиции

В полиции отмечают, что подробная информация о случившемся будет обнародована после первоочередных следственных действий. Представители Шевченковского ТЦК ситуацию официально не комментировали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Днепре ветеран войны с инвалидностью Андрей заявил об избиении и незаконном задержании со стороны лиц, которых он связывает с территориальным центром комплектования (ТЦК). По словам мужчины, событие произошло 27 января, когда он прогуливался возле дома. К нему подъехали автомобили, из которых вышли несколько мужчин в форме и балаклавах. Они меня окружили, начали хватать за руки. Я спросил, что они делают. В ответ услышал только: «Да, короче», и почувствовал удар по голове», — рассказал ветеран.

В Сети распространяют информацию о якобы усилении мобилизационных мероприятий в столице. Сообщается, что ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей для проведения «облав». Однако в Киевском городском ТЦК и СП данные официально опровергли для «24 Канала».

В пресс-службе ведомства отметили, что никаких изменений в порядке проведения мобилизации не произошло. Процесс продолжается в обычном режиме в соответствии с действующим законодательством. «Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовых актах по мобилизационным мерам не было», — объяснили в ТЦК и СП.