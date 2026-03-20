У Києві ветеран потрапив до лікарні після візиту до ТЦК: поліція з’ясовує обставини

Поліція Києва розпочала перевірку інформації щодо можливого побиття ветерана війни у Шевченківському районі столиці. За словами потерпілого, інцидент стався безпосередньо у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє поліція Києва.

Стан потерпілого

Наразі чоловік перебуває у медичному закладі, куди його госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

До лікарні вже виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин події та офіційного прийняття заяви від потерпілого.

На цей момент правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Що кажуть у поліції

У поліції зазначають, що детальна інформація про подію буде оприлюднена після першочергових слідчих дій. Представники Шевченківського ТЦК наразі ситуацію офіційно не коментували.

«Наразі встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення», — підкреслили у відомстві.

Мобілізація в Україні — останні новини

У Дніпрі ветеран війни з інвалідністю Андрій заявив про побиття та незаконне затримання з боку осіб, яких він пов’язує з територіальним центром комплектування (ТЦК). За словами чоловіка, подія сталася 27 січня, коли він прогулювався неподалік дому. До нього під’їхали автомобілі, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах. «Вони мене оточили, почали хапати за руки. Я запитав, що вони роблять. У відповідь почув лише: „Так, коротше“, і відчув удар по голові», — розповів ветеран.

У Мережі поширюють інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів у столиці. Повідомляється, що ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшувати кількість патрулів для проведення «облав». Однак у Київському міському ТЦК та СП ці дані офіційно спростували для «24 Каналу».

У пресслужбі відомства зазначили, що жодних змін у порядку проведення мобілізації не відбулося. Процес триває у звичному режимі відповідно до чинного законодавства. «Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони тривають, як і було раніше. Жодних змін до законодавства, жодних змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було», — пояснили у ТЦК та СП.