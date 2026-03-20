Полки пустеют: в Киеве раскупают более дешевую гречку, а цены на крупу бьют рекорды

В супермаркетах Киева раскупили дешевые гречку и рис. Не осталось ни одной пачки гречихи в диапазоне 56,99-59,99 грн.

Об этом пишут «Новости Live».

За последние месяцы стоимость крупы уверенно вскочила вверх.

По состоянию на март средняя цена гречихи составляет 54,07 грн/кг, хотя еще в январе она была на уровне 47,87 грн/кг, весной прошлого года около 33,02 грн/кг.

Также раскупили рис за 59,99 грн/кг. Эта крупа за последнее время тоже поднялась в цене.

Почему дорожает гречка

Экономист Олег Пендзин объясняет, что причина удорожания гречихи не в дефиците.

«Цена на гречку растет не потому, что на сегодняшний момент ее дефицит. А потому, что упаковка дорогая. Из-за роста цен на электричество. Из-за блекаутов», — объясняет Пендзин.

Экономисты называют основные факторы удорожания:

расходы на энергоресурсы

логистика

упаковка

Инфляция.

Также влияние оказывает сокращение посевных площадей, о чем ранее сообщалось в Институте аграрной экономики.

Специалист уверяет, что при нынешних объемах производства и запасов рисков дефицита нет. Украинский рынок гречки остается обеспеченным, а рост цен имеет экономические причины, а не связан с нехваткой продукции.