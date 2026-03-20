ТСН в социальных сетях

Секунды до трагедии: как в Киеве спасали черного котенка посреди оживленной трассы (видео)

В Киеве на проспекте Бажана водители остановили движение, чтобы спасти котенка.

Руслана Сивак
Спасение котенка в Киеве на проспекте Бажана

Спасение котенка в Киеве на проспекте Бажана / © скриншот с видео

В Киеве на проспекте Николая Бажана развернулась спасательная операция: неравнодушные граждане освобождали котенка, оказавшегося на проезжей части с интенсивным движением. Видео инцидента собрало сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Его запечатлел и опубликовал украинский писатель Руслан Горовой.

Детали инцидента на магистрали

Событие произошло на одной из самых загруженных транспортных артерий столицы. Черный котенок выбежал на дорогу и, находясь в состоянии испуга, скрылся под кузовом одного из остановившихся в потоке автомобилей.

Водители и случайные свидетели происшествия оперативно отреагировали на ситуацию. Несколько человек оцепили транспортное средство, пытаясь достать животное из-под колес. Через несколько минут спасательная операция завершилась успешно — котенка удалось безопасно изъять из-под машины и забрать с опасного участка дороги.

Сам Руслан Горовой кратко прокомментировал: «Люди вы прекрасны». А когда котенка удалось поймать, писатель выкрикнул спасателям»: «Красавчики!».

Реакция аудитории в Сети

Видеозапись спасения, обнародованная Русланом Горовым, вызвала значительный общественный резонанс. По состоянию на сегодняшний день ролик просмотрели более 220 тысяч пользователей, а количество предпочтений превысило 11 тысяч.

В комментариях к публикации пользователи выражают благодарность участникам события за неравнодушие и сохранение жизни животного. Пока неизвестно, остался ли котенок у одного из спасателей, или ему ищут новый дом.

Комментарии под видео.

Комментарии под видео.

Напомним, в Сети разгорелся громкий скандал из-за инцидента с домашним животным в Киеве. Местная жительница привязала своего кота к дереву с помощью металлической цепи и оставила его на улице.

