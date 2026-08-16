В Киеве завершили тушение пожара на книжном рынке после удара РФ: какой вид он выглядит (фото)

ГСЧС ликвидировала все пожары после ночной атаки РФ на Киев

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В Киеве вечером 16 августа завершили работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Оболонском районе.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Пожары, возникшие из-за российской атаки, спасатели ликвидировали еще утром. В то же время из-за значительной пожарной нагрузки на отдельных участках продолжались работы по разборке и проливанию конструкций.

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К ликвидации последствий обстрела привлекли 68 пожарных и 17 единиц техники.

Также спасатели ликвидировали все пожары, вызванные ночной атакой РФ в Оболонском и Голосеевском районах столицы.

В результате российского обстрела Киева пострадали три человека. Спасатели продолжали работать на местах для ликвидации последствий атаки.

По состоянию на 22:20 работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Оболонском районе Киева завершены.

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Напомним, российская атака ночью против 16 августа повредила два украинских издательства «Наш Формат» и «Лаборатория» в Киеве.

Армия РФ уничтожила известный книжный рынок на Почайне. Это один из символов культурной и интеллектуальной жизни столицы.

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