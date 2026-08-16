Россия ударила по Киеву: повреждены ведущие издательства Украины — детали о последствиях (фото)

Фото: офис и часть складов издательства "Лаборатория", 16 августа 2026 года. Facebook/Anton Martynov

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В результате российской атаки на Киев в ночь на 16 августа повреждены офисы издательств «Наш Формат» и «Лаборатория», расположенные возле станции метро «Почайна».

Об этом сообщает Суспільне Культура.

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В помещении «Нашего Формата» выбиты части стен в нескольких кабинетах, поврежден потолок, а мебель разрушена и смещена. В команде издательства сообщили, что никто из работников не пострадал.

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Офис издательства Наш Формат / © Суспільне

«Мы не открываем отдельный сбор на восстановление офиса. Лучший способ поддержать „Наш Формат“ сейчас — покупать наши книги. Каждый заказ помогает команде продолжать работу, восстанавливать поврежденное и в дальнейшем издавать книги на украинском языке», — отметили в издательстве.

Повреждения также получили офис и часть складов издательства «Лаборатория» возле книжного рынка на Почайной. Об этом сообщил основатель компании Антон Мартынов.

По его словам, издательство не успело полностью перенести запасы на другие склады в Украине.

«Не успели мы перевести все, что планировали на другие склады по Украине, хотя не знаешь куда двигаться с перемещением… Отгрузки из „Лаборатории“ на время будут возможны только частично, из других складов, на которые мы диверсифицировали хранение книг», — написал Мартынов в Facebook.

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Российская армия атаковала Киев в ночь на 16 августа баллистическими ракетами. В столице известно о трех раненых и пожарах в Оболонском и Голосеевском районах. Также было повреждено остекление на станции метро Почайна, а рядом загорелся книжный рынок.

Как стало известно, Россия уничтожила легендарный книжный рынок на Почайной в Киеве. Это один из самых известных символов культурной и интеллектуальной жизни столицы.

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