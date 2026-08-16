Фото: офіс та частина складів видавництва «Лабораторія», 16 серпня 2026 рік. Facebook/Anton Martynov

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Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 16 серпня пошкоджено офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія», розташовані біля станції метро «Почайна».

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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У приміщенні «Нашого Формату» вибито частини стін у кількох кабінетах, пошкоджено стелю, а меблі зруйновано та зміщено. У команді видавництва повідомили, що ніхто з працівників не постраждав.

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Офіс видавництва Наш Формат / © Суспільне

«Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати „Наш Формат“ зараз — купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською», — зазначили у видавництві.

Пошкоджень також зазнали офіс і частина складів видавництва «Лабораторія» біля книжкового ринку на Почайній. Про це повідомив засновник компанії Антон Мартинов.

За його словами, видавництво не встигло повністю перенести запаси на інші склади в Україні.

«Не встигли ми перевести все, що планували на інші склади по Україні, хоча не знаєш куди рухатись з переміщенням… Відвантаження з „Лабораторії“ на певний час будуть можливі лише частково, з інших складів, на які ми диверсифікували зберігання книг», — написав Мартинов у Facebook.

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Російська армія атакувала Київ у ніч проти 16 серпня балістичними ракетами. У столиці відомо про трьох поранених і пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. Також було пошкоджено скління на станції метро «Почайна», а поруч загорівся книжковий ринок.

Як стало відомо, Росія знищила легендарний книжковий ринок на Почайній у Києві. Це один із найвідоміших символів культурного та інтелектуального життя столиці.

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