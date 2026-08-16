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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога — вже п’ята за добу

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві у неділю, 16 серпня, об 11:31 оголошена повітряна тривога. Це вже п’ята повітряна тривога за добу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

“Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!”, - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, тривогу оголошували через загрозу ворожих реактивних безпілотників.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Повітряна тривога у столиці була оголошена о 02:45. Військові повідомили, що щонайменше чотири ракети у напрямку столиці летіли з Брянської області РФ.

Внаслідок атаки у столиці постраждали троє людей, знищено книжковий ринок на Почайній.

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