До шести годин поспіль без світла та тепла: якою буде зима у Києві

Відключення світла у Києві

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Мешканцям Києва варто готуватися до складного опалювального сезону: тривалість обмежень електропостачання взимку може суттєво зрости, а система теплозабезпечення працюватиме в умовах підвищеного ризику.

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

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За його словами, вранці відключення електроенергії можуть тривати орієнтовно 2–3 години, тоді як у вечірні пікові години обмеження сягатимуть 6 годин поспіль. Ситуація додатково ускладнюватиметься під час морозів, снігопадів та похмурої погоди, адже за таких умов сонячна генерація вироблятиме мінімальний обсяг електроенергії.

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Окремим викликом для столиці залишається сфера теплопостачання. Як зазначив експерт, найбільш вразливим місцем є інфраструктура, що забезпечує тепловою енергією близько 1100 житлових будинків, які зазвичай залежать від ТЕЦ-4, що зазнала пошкоджень. Для розв’язання цієї проблеми наразі розглядається варіант переведення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у режим роботи великих комунальних котелень.

Раніше ми писали про те, що знищення складських приміщень та запасів продукції внаслідок ворожих російських атак може спричинити тимчасові труднощі з логістикою, проте загального дефіциту харчів в Україні не прогнозується.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про те, що порожні полиці в окремих українських магазинах не означають, що країні загрожує продовольчий дефіцит. Йдеться передусім про тимчасові перебої з логістикою, які виникли після російських атак на інфраструктуру. Він зазначив, що Росія намагається використати ситуацію для поширення панічних настроїв серед українців.

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