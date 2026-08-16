Воздушная тревога / © Getty Images

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В Киеве в воскресенье, 16 августа, в 11:31 объявлена воздушная тревога. Это уже пятая воздушная тревога за сутки.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

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“Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!”, - сказано в сообщении.

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По данным Воздушных сил, тревогу объявляли из-за угрозы вражеских реактивных беспилотников.

Напомним, российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице была объявлена в 2:45. Военные сообщили, что, по меньшей мере, четыре ракеты в направлении столицы летели с Брянской области РФ.

В результате атаки в столице пострадали три человека, уничтожен книжный рынок на Почайной.

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