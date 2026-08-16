До шести часов подряд без света и тепла: какой будет зима в Киеве

Отключение света в Киеве

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Жителям Киева следует готовиться к сложному отопительному сезону: продолжительность ограничений электроснабжения зимой может существенно возрасти, а система теплообеспечения будет работать в условиях повышенного риска.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

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По его словам, утром отключения электроэнергии могут продолжаться ориентировочно 2-3 часа, тогда как в вечерние пиковые часы ограничения будут достигать 6 часов подряд. Ситуация будет дополнительно усложняться во время морозов, снегопадов и пасмурной погоды, ведь при таких условиях солнечная генерация будет производить минимальный объем электроэнергии.

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Отдельным вызовом для столицы остается область теплоснабжения. Как отметил эксперт, наиболее уязвимым местом является инфраструктура, обеспечивающая тепловой энергией около 1100 жилых домов, которые обычно зависят от пострадавшей ТЭЦ-4. Для решения этой проблемы рассматривается вариант перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в режим работы больших коммунальных котельных.

Ранее мы писали о том, что уничтожение складских помещений и запасов продукции вследствие вражеских российских атак может повлечь за собой временные трудности с логистикой, однако общего дефицита продовольствия в Украине не прогнозируется.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о том, что пустые полки в отдельных украинских магазинах не означают, что стране грозит продовольственный дефицит. Речь идет прежде всего о временных перебоях с логистикой, возникших после российских атак на инфраструктуру. Он отметил, что Россия пытается использовать ситуацию для распространения панических настроений среди украинцев.

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