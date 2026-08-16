Илья Муровец или Муромец: в Лавре раскрыли правду о мощах легендарного воина

Киево-Печерской лавре 975 лет / © Киево-Печерская Лавра

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15 августа 2026 года главная духовная святыня православных Украины — Киево-Печерская лавра — отметила свой 975-летний юбилей. Основанная преподобным Антонием в 1051 году, она является древнейшим и величайшим монастырским комплексом страны, объектом мирового наследия ЮНЕСКО и одной из важнейших святынь всего христианского мира.

Как в Лавре возвращают историю и что нужно знать об Илье Муровце? Расскажем дальше.

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975 лет Киево-Печерской лавре: как здесь возвращают историю

Свой престольный праздник Лавра отмечает в канун Успения Пресвятой Богородицы, ведь ее главный храм — Успенский собор — построен именно в честь Девы Марии.

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Значение заповедника сложно переоценить, ведь в киевских пещерах хранятся мощи более 140-ти святых. Несмотря на многовековую историю, ключевым достижением является то, что этот юбилей святыня встречает именно как украинский центр духовности, а не филиал русской православной церкви.

В отношении бывшего наместника продолжается судебный процесс по обвинению в оправдании российской агрессии. В то же время, Национальный заповедник в судебном порядке доказывает законность расторжения договора аренды с УПЦ (МП) трехлетней давности.

Течение дела осложняется тем, что 15 судей уже взяли самоотвод. Борцы за восстановление статуса заповедника отмечают, что среда приверженцев Московского патриархата до сих пор надеется на покорение Киева и других украинских территорий врагу.

Два месяца назад, 15 июня, российский дрон типа «Шахед» попал в Успенский собор. Благодаря быстрым действиям подразделений ГСЧС и внезапному дождю пожар удалось потушить — огонь повредил кровлю, на которой спасатели уже обустроили временный защитный настил. Сейчас идет поиск ресурсов для консервации и разработки программы дальнейшей реставрации храма.

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Возвращение истории Ильи Муровца

Сегодня святыня ориентируется на будущий тысячелетний юбилей. Уже полгода для паломников и экскурсий снова открыты Ближние пещеры, а с этого месяца полноценно заработают и Дальние.

В подземельях ученые восстанавливают историческую справедливость. В частности, изменена маркировка мощей святого воина Ильи Муровца, чтобы опровергнуть советские и российские мифы:

«Илья Муровец, не Муромец, из города где-то за Уралом, а именно Муров, Муровец из Черниговской области. Очень важное дело для понимания нашей истории, для понимания самих себя. Очень хорошо, что история возвращается, что мы можем знать свою историю и рассказывать уже своим детишкам, потомкам», — говорит заведующий Ближними и Дальними пещерами Александр Даневич.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: 975-летие Киево-Печерской лавры: история святыни, борьба с «русским миром» и последствия ударов РФ

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Масштабы повреждений Успенского собора

Напомним, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры в результате российской атаки повреждены 19 объектов культурного наследия, из которых больше всего пострадали Успенский собор и башня Кущника.

По данным Министерства культуры Украины, первоочередной задачей является защита собора от непогоды и сохранение его украшения. Специалисты НУ «Львовская политехника» обследуют конструкции подготовки дефектного акта и сметы консервационных работ.

Первый заместитель Министра культуры Иван Вербицкий поблагодарил всех привлеченных к ликвидации последствий специалистов, спасателей и братии монастыря и выразил надежду на дальнейшую поддержку международных партнеров и меценатов. Киево-Печерская лавра постепенно возвращается к привычной жизни: возобновляется доступ для посетителей к ряду объектов, в частности, Церкви Спаса на Берестове, Ближних пещер, Трапезной церкви, возобновлены групповые экскурсии и проведены молебны.

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