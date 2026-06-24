Киево-Печерская лавра после атаки РФ: спасатели показали состояние Успенского собора

Киево-Печерская лавра после атаки РФ

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Через почти 10 дней после российского удара по Киево-Печерской лавре работники ГСЧС показали, как выглядит Успенский собор после консервации. Спасатели работали на территории Лавры больше недели.

В ГСЧС показали, как выглядят сейчас Киево-Печерская лавра и пострадавший Успенский собор.

Киево-Печерская лавра и Успенский собор после консервации: фото

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник написал, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ударили по одной из главных святынь Украины и в очередной раз продемонстрировали свою настоящую сущность. В результате атаки больше всего пострадал Успенский собор.

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«Сразу после удара к работе приступили спасатели ГСЧС. Больше недели они работали там, где каждый метр имеет особую ценность. В сложных условиях под постоянной угрозой новых атак специалисты проводили аварийно-восстановительные работы, чтобы сохранить святыню от дальнейших разрушений», — пишет Даник.

23 июня были завершены ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной крыши Успенского собора. Для осушения помещений святыни используют тепловые пушки.

Для проведения работ в Лавре привлекли более 100 спасателей из разных подразделений и более 25 единиц техники ГСЧС. Это были почти 10 дней напряженного труда, ответственности и борьбы за сохранение бесценного культурного и духовного наследия Украины.

«Я благодарю каждого спасателя, который присоединился к этим работам. За профессионализм. За преданность делу. За сохраненную святыню. Потому что даже после самой темной ночи мы сможем выстоять и восстановить то, что враг пытается уничтожить», — добавил Даник.

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Успенский собор после удара: фото и видео

Масштабы повреждений в Лавре

Напомним, что в результате российской атаки на территории Киево-Печерской лавры было повреждено 19 объектов культурного наследия, среди которых наибольшие разрушения получили башня Кушника и Успенский собор.

Сейчас в соборе продолжаются аварийные работы — специалисты уже закрыли около 70% поврежденной кровли. Кроме того, комиссия с участием экспертов НУ «Львовская политехника» обследует конструкцию крыши для подготовки дефектного акта и сметы консервационного накрытия.

Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил важность защиты собора от непогоды и поблагодарил все службы и специалистов за работу, добавив, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и меценатов в восстановлении памятников.

Киево-Печерская лавра постепенно возвращается к привычной жизни и возобновляет доступ для посетителей. Для визитов уже открыты Церковь Спаса на Берестове, Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций, а также возобновлены групповые экскурсии по предварительной записи.

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Несмотря на вражеские удары, заповедник делает все возможное, чтобы достойно встретить 975-ю годовщину Киево-Печерской лавры.

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