Российский удар повредил хаб сети супермаркетов в Киеве: видео

Российский удар повредил хаб сети супермаркетов / Фото: 24tv.ua / Андрей Ходьков

В ночь на 25 ноября Россия массово атаковала Киев, из-за чего был поврежден логистический центр Novus в Святошинском районе. Среди работников сети есть пострадавшие, им удалось спастись благодаря нахождению в укрытии.

Что известно об атаке на Novus?

Поврежденный хаб Novus — один из самых современных объектов такого типа в Украине, пишет «Интерфакс-Украина».

В ходе атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Находившиеся в укрытии во время атаки сотрудники Novus не пострадали.

Известно, что сейчас логистический центр не работает, на месте работают соответствующие службы.

«Мы оцениваем масштабы ущерба, они значительные, но сейчас для нас на первом месте люди. Несмотря на удар, дефицита товаров в магазинах не будет. Мы уже перестраиваем логистические маршруты и работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки возобновить работу склада», — говорят в компании.

Напомним, в Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи. А количество пострадавших в столице в результате атаки врага увеличилось до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений. В частности, один ребенок.