- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света в Киеве на левом берегу: в ДТЭК заявили об изменениях
ДТЭК объявила об отмене экстренных отключений для потребителей левого берега.
На левом берегу Киева отменены экстренные отключения света, которые были введены ранее 25 ноября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — указано в заявлении компании.
Напомним, утром 25 ноября после очередной массированной российской атаки в ДТЭК сообщили, что по приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения света. Графики не действовали.
Впоследствии в ДТЭК объяснили, что в результате обстрелов на левом берегу Киева возникла серьезная перегрузка сетей. Из-за этого там введены экстренные отключения света (без графиков), чтобы «удержать систему от аварии». На правом берегу ситуация более стабильная, и там действуют плановые графики.