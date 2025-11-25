Отключение света в Киеве на левом берегу: в ДТЭК заявили об изменениях

Отключение света

Дополнено новыми материалами

На левом берегу Киева отменены экстренные отключения света, которые были введены ранее 25 ноября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — указано в заявлении компании.

Напомним, утром 25 ноября после очередной массированной российской атаки в ДТЭК сообщили, что по приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения света. Графики не действовали.

Впоследствии в ДТЭК объяснили, что в результате обстрелов на левом берегу Киева возникла серьезная перегрузка сетей. Из-за этого там введены экстренные отключения света (без графиков), чтобы «удержать систему от аварии». На правом берегу ситуация более стабильная, и там действуют плановые графики.