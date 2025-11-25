Російський удар пошкодив хаб мережі супермаркетів у Києві: відео

Російський удар пошкодив хаб мережі супермаркетів / Фото: 24tv.ua /Андрій Ходьков

У ніч проти 25 листопада Росія масово атакувала Київ, через що було пошкоджено логістичний центр Novus у Святошинському районі. Серед працівників мережі є постраждалі, їм вдалося врятуватися завдяки перебуванню в укритті.

Що відомо про атаку на Novus?

Пошкоджений хаб Novus — один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні, пише «Інтерфакс-Україна».

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

«Ми оцінюємо масштаби збитків, вони значні, але зараз для нас на першому місці люди. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу», — говорять у компанії.

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки збільшилася до семи. А кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога збільшилась до 20. Семеро із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Зокрема, одна дитина.