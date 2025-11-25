Масована атака на Київ: кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Рятувальники Києва / © Управління ДСНС Києва

У Києві кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки збільшилася до семи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка», — повідомив мер.

Кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога збільшилась до 20. Семеро із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Зокрема, одна дитина.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському та Деснянському районах столиці, де житлові будинки були вражені ворожими ударами.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування. Ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.