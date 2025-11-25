- Дата публікації
- Київ
Масована атака на Київ: кількість загиблих та постраждалих збільшилась
Кількість загиблих збільшилася до семи людей: у Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло чоловіка.
У Києві кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки збільшилася до семи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка», — повідомив мер.
Кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога збільшилась до 20. Семеро із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Зокрема, одна дитина.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському та Деснянському районах столиці, де житлові будинки були вражені ворожими ударами.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування. Ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.