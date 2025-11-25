Удар РФ по Києву: зросла кількість постраждалих, рятувальні роботи тривають на двох локаціях

Наслідки атаки / © ДСНС

У ніч на 25 листопада Росія завдала ударів по Києву з використанням безпілотників та балістичних ракет, є постраждалі.

Про це повідомляє Нацполіція.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському та Деснянському районах столиці, де житлові будинки були вражені ворожими ударами. Відомо про шість загиблих та понад десять поранених.

Рятувальники ДСНС врятували 18 осіб, під завалами може перебувати ще одна людина.

Сьогодні під масовану атаку також потрапили Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони Києва. На місцях подій працюють рятувальники, поліція, мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів. Слідчі документують наслідки ударів для фіксації воєнних злочинів.

У ніч на 25 листопада удари були нанесені також по Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській та Чернігівській областях. Вони були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Сили МВС ліквідовують наслідки на всіх локаціях.

Нагадаємо, проти ночі 25 листопада була масована атака на міста України.