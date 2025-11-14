У Києві рятувальник приїхав на виклик гасити власну квартиру після нічної атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Києві під час ліквідації наслідків чергової російської атаки стався трагічний інцидент із рятувальником ДСНС.

Про це пише видання OBOZ.

За даними видання, чоловік прибув на виклик і змушений був гасити пожежу у власній квартирі. Полум’я спалахнуло після удару дронів. Його родина встигла вибігти з помешкання.

Зі слів однієї з сусідок, пожежа охопила квартиру на шостому поверсі.

«Син — рятувальник. Його за півгодини до прильоту викликали на інший виклик. А коли повернувся — гасив свою ж квартиру. Діти та дружина вибігали просто роздягнуті», — розповіла очевидиця.

На місці продовжують працювати рятувально-пошукові служби, локалізуючи загоряння та перевіряючи будівлю на наявність постраждалих.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

У Києві, за останніми даними, четверо загиблих. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники.