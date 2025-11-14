Атака на Київ та область: що відомо про загиблих та масштаби руйнувань

Наслідки атаки / © МВС

Київ та область вночі пережили комбіновану ворожу атаку. У столиці, за останніми даними, четверо загиблих та понад 20 постраждалих.

Про наслідки повідомили у МВС.

До ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучені майже 300 рятувальників і 500 поліцейських.

«22 локації у різних районах столиці — це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів — по спальних районах. Окупанти вкотре свідомо били по цивільним», — йдеться в повідомленні МВС.

Також є інформація про людей, які можуть перебувати під завалами.

Близько 30 людей травмовані, серед них двоє дітей і вагітна жінка. За ніч рятувальники врятували майже 70 людей — евакуювали з під’їздів, пошкоджених квартир.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ / © МВС

Цієї ночі Росія била не лише по столиці. На Київщині постраждали близько десятка людей, серед них 7-річна дитина.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував обстріл:

«Ця атака була спланована спеціально, щоб завдати шкоди людям і цивільній інфраструктурі. В Києві пошкоджено десятки багатоповерхівок, уламки „Іскандера“ навіть пошкодили посольство Азербайджану».