ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
498
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Киеву: возросло количество пострадавших, спасательные работы продолжаются на двух локациях

Сейчас продолжаются спасательные работы, последствия будут известны потом.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки

Последствия атаки

В ночь на 25 ноября Россия нанесла удары по Киеву с использованием беспилотников и баллистических ракет, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Нацполиция.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском и Деснянском районах столицы, где жилые дома были поражены вражескими ударами. Известно о шести погибших и более десяти раненых.

Спасатели ГСЧС спасли 18 человек, под завалами может находиться еще один человек.

Сегодня под массированную атаку также попали Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы Киева. На местах событий работают спасатели, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют последствия ударов для фиксации военных преступлений.

В ночь на 25 ноября удары были нанесены также по Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях. Они были направлены на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях.

Напомним, в ночь на 25 ноября была массированная атака на города Украины

Дата публикации
Количество просмотров
498
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie