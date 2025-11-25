- Дата публикации
Удар РФ по Киеву: возросло количество пострадавших, спасательные работы продолжаются на двух локациях
Сейчас продолжаются спасательные работы, последствия будут известны потом.
В ночь на 25 ноября Россия нанесла удары по Киеву с использованием беспилотников и баллистических ракет, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Нацполиция.
Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском и Деснянском районах столицы, где жилые дома были поражены вражескими ударами. Известно о шести погибших и более десяти раненых.
Спасатели ГСЧС спасли 18 человек, под завалами может находиться еще один человек.
Сегодня под массированную атаку также попали Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы Киева. На местах событий работают спасатели, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют последствия ударов для фиксации военных преступлений.
В ночь на 25 ноября удары были нанесены также по Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях. Они были направлены на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях.
Напомним, в ночь на 25 ноября была массированная атака на города Украины