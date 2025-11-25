Блокування входу до укриття у Києві: поліція роз'яснила інцидент

Укриття у Києві

У поліції роз’яснили ситуацію з блокуванням входу до укриття під час атаки по Києву 25 листопада. Так, доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька.

Про це повідомляє поліція Києва.

Укриття у Києві

Деталі

За даними правоохоронців, киянка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту. Саме вона «заборонила» жінці з дитиною увійти до кімнати. Водночас інші приміщення укриття були у вільному доступі для користування.

«Поліцейські провели профілактичну бесіду із мешканцями будинку та наголосили, що усі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин», — йдеться у повідомленні.

Ба більше, пенсіонерку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

Нагадаємо, 25 листопада кияни пережили чергову тяжку ніч — РФ завдала комбінованого удару по столиці. Мережу сколихнуло відео, на якому жінку з дитиною не пускають до укриття.

«Пустіть, я хочу зайти, це цивільні укриття для всіх», — вигукує жінка з дитиною.

Натомість їй відповіли: «Ми тут зробили для себе все».

Деякий час тривала словесна перепалка. Врешті-решт жінці з дитиною довелося ховатися від обстрілу у коридорі.