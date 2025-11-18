Вигаданий грабіж у Києві: 25-річна менеджерка компанії привласнила кошти клієнта (фото)

25-річній дівчині загрожує до п’яти років ув’язнення / © Pixabay

У Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта.

Про це повідомляє поліція Києва.

Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу почали встановлювати нападників.

Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. Попри це, під час допиту у статусі потерпілої жінка знову повторила вигадану історію та намагалася переконати слідчих у її правдивості.

Більше того — киянка звинуватила двох чоловіків, які не мали жодного стосунку до події. Вона «впізнала» їх як нападників, хоча записи відео спостереження підтвердили, що ті просто проходили поруч із нею у зазначений час.

Як встановило слідство, жінка працювала менеджером в компанії, яка займається продажем канцтоварів, та один з клієнтів перерахував на її картку 60 тисяч гривень для передачі в касу підприємства. Отримавши гроші, вона погасила власний кредит, а щоб уникнути відповідальності — вигадала історію про грабіж.

Менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення грошей клієнта / © Поліція Києва

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили правопорушниці про підозру та вже скерували до суду обвинувальний акт одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за завідомо неправдиве повідомлення про злочин (ч. 2 ст. 383) та завідомо неправдиві показання потерпілого (ч. 2 ст. 384).

Обвинуваченій 25-річній дівчині загрожує до п’яти років ув’язнення.

