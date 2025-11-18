- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 2 хв
Вигаданий грабіж у Києві: 25-річна менеджерка компанії привласнила кошти клієнта (фото)
25-річна жінка зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила що на одній з вулиць міста двоє невідомих відібрали в неї 60 тисяч гривень. Насправді, у такий спосіб зловмисниця привласнила кошти одного з підприємців, який надіслав їй гроші, замовляючи товар у компанії, в якій вона працює.
У Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта.
Про це повідомляє поліція Києва.
Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу почали встановлювати нападників.
Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. Попри це, під час допиту у статусі потерпілої жінка знову повторила вигадану історію та намагалася переконати слідчих у її правдивості.
Більше того — киянка звинуватила двох чоловіків, які не мали жодного стосунку до події. Вона «впізнала» їх як нападників, хоча записи відео спостереження підтвердили, що ті просто проходили поруч із нею у зазначений час.
Як встановило слідство, жінка працювала менеджером в компанії, яка займається продажем канцтоварів, та один з клієнтів перерахував на її картку 60 тисяч гривень для передачі в касу підприємства. Отримавши гроші, вона погасила власний кредит, а щоб уникнути відповідальності — вигадала історію про грабіж.
Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили правопорушниці про підозру та вже скерували до суду обвинувальний акт одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за завідомо неправдиве повідомлення про злочин (ч. 2 ст. 383) та завідомо неправдиві показання потерпілого (ч. 2 ст. 384).
Обвинуваченій 25-річній дівчині загрожує до п’яти років ув’язнення.
Нагадаємо, експрацівниця РАЦСу «вийшла заміж» за зниклого безвісти воїна та отримала 2 млн грн виплат.