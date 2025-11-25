Блокирование входа в укрытие в Киеве: полиция разъяснила инцидент

Укрытие в Киеве

В полиции разъяснили ситуацию с блокировкой входа в укрытие во время атаки по Киеву 26 ноября. Так, доступ в помещение ограничивала 69-летняя местная жительница.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

По данным правоохранителей, киевлянка вместе с другими жителями самовольно обустроила одну из комнат мебелью для собственного комфорта. Именно она запретила женщине с ребенком войти в комнату. В то же время, другие помещения укрытия были в свободном доступе для пользования.

«Полицейские провели профилактическую беседу с жильцами дома и подчеркнули, что все помещения защитного сооружения должны быть в свободном доступе и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Более того, пенсионерка привлечена к административной ответственности по ст. 173 КУоАП. Это — мелкое хулиганство

Напомним, 25 ноября киевляне пережили очередную тяжелую ночь — РФ нанесла комбинированный удар по столице. Сеть всколыхнуло видео, на котором женщину с ребенком не пускают в укрытие.

«Пустите, я хочу зайти, это гражданские укрытия для всех», — выкрикивает женщина с ребенком.

В ответ ей ответили: «Мы здесь сделали для себя все».

Некоторое время продолжалась словесная перепалка. В конце концов, женщине с ребенком пришлось прятаться от обстрела в коридоре.