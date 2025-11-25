ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла в Києві на лівому березі: в ДТЕК заявили про зміни

ДТЕК оголосила про скасування екстрених відключень для споживачів лівого берега.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла

Доповнено додатковими матеріалами

На лівому березі Києва скасовані екстрені відключення світла, які були запроваджені раніше 25 листопада.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.

Нагадаємо, вранці 25 листопада після чергової масованої російської атаки у ДТЕК повідомили, що за наказом «Укренерго» у Києві запроваджено екстрені відключення світла. Графіки не діяли.

Згодом у ДТЕК пояснили, що внаслідок обстрілів на лівому березі Києва виникло серйозне перевантаження мереж. Через це там запроваджено екстрені відключення світла (без графіків), щоб «втримати систему від аварії». На правому березі ситуація стабільніша, і там діють планові графіки.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie