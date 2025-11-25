Відключення світла в Києві на лівому березі: в ДТЕК заявили про зміни

Відключення світла

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

На лівому березі Києва скасовані екстрені відключення світла, які були запроваджені раніше 25 листопада.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.

Реклама

Нагадаємо, вранці 25 листопада після чергової масованої російської атаки у ДТЕК повідомили, що за наказом «Укренерго» у Києві запроваджено екстрені відключення світла. Графіки не діяли.

Згодом у ДТЕК пояснили, що внаслідок обстрілів на лівому березі Києва виникло серйозне перевантаження мереж. Через це там запроваджено екстрені відключення світла (без графіків), щоб «втримати систему від аварії». На правому березі ситуація стабільніша, і там діють планові графіки.