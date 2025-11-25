Що зі світлом на лівому березі Києва: у ДТЕК пояснили

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Внаслідок обстрілів є серйозні проблеми зі світлом на лівому березі Києва. Енергетики пояснили ситуацію.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, на лівому березі столиці після атаки виникло серйозне перевантаження мереж.

Реклама

«Тому там діють екстрені відключення. Без графіка, щоб втримати систему від аварії. На правому березі ситуація стабільніша — там, як і раніше, працюють графіки», — йдеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над тим, щоб вирівняти навантаження і повернути всі світла якомога швидше. Світло тримається.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 25 листопада, в Києві та деяких областях припинили діяти графіки відключення світла через атаку РФ. У столиці застосовують екстрені відключення, а в регіонах — аварійні.

Деталі читайте у матеріалі.