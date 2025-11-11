ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
542
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла у Києві: які графіки діятимуть 11 листопада

Стало відомо, які графіки обмежень електроенергії працюватимуть у Києві у вівторок, 11 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У Києві відбулися зміни у графіках відключень електроенергії станом на 11 листопада. Вони діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомляє ДТЕК.

Які графіки діятимуть

Група 1 1.1 — 05:30–09:30, 16:00–20:00 1.2 — 05:30–09:30, 16:00–20:00

Група 2 2.1 — 05:30–09:30, 16:00–20:00 2.2 — 05:30–09:30, 16:00–20:00

Група 3 3.1 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30 3.2 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Група 4 4.1 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30 4.2 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Група 5 5.1 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00 5.2 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

Група 6 6.1 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00 6.2 — 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

«Будь ласка, розумно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українців попереджали, що через атаки РФ більшість регіонів 11 листопада будуть без світла.

Йшлося про те, що діятимуть:

  • графіки погодинних відключень: від 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черги.

  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: від 00:00 до 23:59.

Новина доповнюється
