Київ
176
1 хв

Коли у Святошинському районі Києва відновлять електропостачання

Електропостачання в оселях району має бути повністю відновлено до 13:00 сьогоднішнього дня.

Світлана Несчетна
Відновлення електропостачання

У четвер, 30 жовтня, у частині Святошинського району Києва відбулося тимчасове відключення електроенергії.

Як повідомляє компанія ДТЕК у Telegram, причиною знеструмлення стала аварія. Наразі бригади енергетиків вже працюють над ліквідацією її наслідків.

За попередніми прогнозами фахівців, електропостачання в оселях району має бути повністю відновлено до 13:00 сьогоднішнього дня.

«Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії. За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі до 13:00. Дякуємо за терпіння та розуміння», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч проти 30 жовтня масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема гатила по енергосистемі. У більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення світла. Компанія ДТЕК заявила про запровадження екстрених відключень у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

176
