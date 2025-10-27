ТСН у соціальних мережах

Київ
47
1 хв

Нові графіки відключення світла в Києві 27 жовтня

Компанія ДТЕК повідомила про оновлення графіків відключення світла для Києва.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві / © Getty Images

Для Києва оновили графіки відключення світла на 27 жовтня та опублікували їх у Мережі.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Київ: оновлені графіки відключень на 27 жовтня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.

Оновлені графіки відключення світла в Києві сьогодні

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві за вказівкою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення світла.

Пізніше цього ж дня Київ перейшов до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

В «Укренерго» пояснили, що 27 жовтня були змушені запровадити графіки аварійних відключень світла через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою. Аварійні відключення діють лише у години пікового навантаження системи: від 10:00 до 12:00 та від 15:00 до 19:00.

