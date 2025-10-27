- Дата публікації
Нові графіки відключення світла в Києві 27 жовтня
Компанія ДТЕК повідомила про оновлення графіків відключення світла для Києва.
Для Києва оновили графіки відключення світла на 27 жовтня та опублікували їх у Мережі.
Про це повідомили в ДТЕК.
«Київ: оновлені графіки відключень на 27 жовтня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.
Оновлені графіки відключення світла в Києві сьогодні
Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві за вказівкою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення світла.
Пізніше цього ж дня Київ перейшов до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.
В «Укренерго» пояснили, що 27 жовтня були змушені запровадити графіки аварійних відключень світла через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою. Аварійні відключення діють лише у години пікового навантаження системи: від 10:00 до 12:00 та від 15:00 до 19:00.