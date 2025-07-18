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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1399
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

Воздушная тревога продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Шахед

Шахед

Вечером 18 июля в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

Часть дрона попала в крышу жилого дома в частном секторе.

Предварительно — без пожара и пострадавших.

На месте работают экстренные службы.

Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза со стороны российских дронов и ракет остается высокой.

Напомним, воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.

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