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Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия
Воздушная тревога продолжается.
Вечером 18 июля в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко.
Часть дрона попала в крышу жилого дома в частном секторе.
Предварительно — без пожара и пострадавших.
На месте работают экстренные службы.
Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза со стороны российских дронов и ракет остается высокой.
Напомним, воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.