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- Киев
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Огромные очереди к укрытию: в Киеве сотни посетителей музыкального фестиваля Atlas Festival пытаются спрятаться во время тревоги
Массовое музыкальное мероприятие в Киеве пришлось остановить из-за угрозы с воздуха.
Atlas Festival, один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, пришлось прервать из-за сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН.
Тысячи посетителей в столице были вынуждены покинуть свои места у сцены и пройти в укрытие.
Фестиваль проходил с соблюдением всех мероприятий безопасности, предусмотренных военным положением. Заблаговременно на местности были обустроены пути эвакуации и отмечены укрытия.
Событие было согласовано с ГСЧС и КМВА.
Напомним, это десятый фестиваль, который проходит с 18 по 20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Организаторы обещали не просто концерт, а трехдневный марафон эмоций, поддержки и мощной украинской энергии.
Целью фестиваля является сбор 100 миллионов гривен на усиление воздушной обороны Украины. В рамках инициативы планируется закупка FPV-дронов, транспорта, комплексов управления и дополнительного оборудования для эффективного перехвата целей.