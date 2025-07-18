Тревога / © ТСН

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Atlas Festival, один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, пришлось прервать из-за сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.

Тысячи посетителей в столице были вынуждены покинуть свои места у сцены и пройти в укрытие.

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Дата публикации 20:50, 18.07.25 Количество просмотров 12 Atlas Festival во время войны: в Киеве звучала тревога

Фестиваль проходил с соблюдением всех мероприятий безопасности, предусмотренных военным положением. Заблаговременно на местности были обустроены пути эвакуации и отмечены укрытия.

Дата публикации 20:50, 18.07.25 Количество просмотров 28 Воздушная тревога на Atlas Festival

Событие было согласовано с ГСЧС и КМВА.

Напомним, это десятый фестиваль, который проходит с 18 по 20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Организаторы обещали не просто концерт, а трехдневный марафон эмоций, поддержки и мощной украинской энергии.

Целью фестиваля является сбор 100 миллионов гривен на усиление воздушной обороны Украины. В рамках инициативы планируется закупка FPV-дронов, транспорта, комплексов управления и дополнительного оборудования для эффективного перехвата целей.

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