Требовал деньги: на Киевщине сын стулом забил насмерть мать

Злоумышленник задержан / © Associated Press

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В селе Мотыжин Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил родную мать. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

«Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к родителям и потребовал у них деньги. Между ним и родными возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая умерла на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.

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Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. .

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время семейной ссоры произошла трагедия. Старший сын облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег. Мать от полученных травм скончалась в больнице.