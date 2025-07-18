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- Киев
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Требовал деньги: на Киевщине сын стулом забил насмерть мать
В Киевской области семейный конфликт закончился трагедией — сын расправился с собственной матерью.
В селе Мотыжин Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил родную мать. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
«Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к родителям и потребовал у них деньги. Между ним и родными возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая умерла на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.
Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. .
Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области во время семейной ссоры произошла трагедия. Старший сын облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег. Мать от полученных травм скончалась в больнице.