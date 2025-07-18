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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1453
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наразі повітряна тривога триває.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахед

Шахед

Ввечері 18 липня в Дарницькому районі Києва зафіксоване падіння уламків ворожого безпілотника.

Про це повідомив Тимур Ткаченко.

Частина дрона влучила у дах житлового будинку в приватному секторі.

Попередньо — без пожежі та постраждалих.

На місці працюють екстрені служби.

Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза з боку російських дронів та ракет залишається високою.

Нагадаємо, повітряна тривога також лунає в Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській областях, а також АР Крим.

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