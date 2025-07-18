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- Київ
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Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки
Наразі повітряна тривога триває.
Ввечері 18 липня в Дарницькому районі Києва зафіксоване падіння уламків ворожого безпілотника.
Про це повідомив Тимур Ткаченко.
Частина дрона влучила у дах житлового будинку в приватному секторі.
Попередньо — без пожежі та постраждалих.
На місці працюють екстрені служби.
Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза з боку російських дронів та ракет залишається високою.
Нагадаємо, повітряна тривога також лунає в Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській областях, а також АР Крим.