В Киеве пациент умер после укола успокоительного в частной клинике

Укол успокоительного стал смертельным для пациента / © Pexels

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В киевской частной клинике у пациента остановилось сердце после введения его успокоительного препарата. Врачу, который решил делать укол, сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

Следствием установлено, что пациент находился на стационарном лечении в специализированной клинике, куда его доставили с признаками алкогольной интоксикации.

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Во время оказания медицинской помощи его не обследовали, не провели лабораторные исследования и не установили никакого диагноза. То есть собрали только анамнез заболевания.

Поскольку состояние мужчины ухудшалось и он начал вести себя неадекватно, врач и фельдшер пытались успокоить пациента. Для этого ему вкололи антипсихотический препарат, который должен был уменьшить возбуждение и снизить активность мужчины.

После введения этого препарата у него остановилось сердце. Несмотря на проведенную реанимацию, мужчина умер.

«Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступлением смерти. Инструкция к медицинскому препарату, который вводили пациенту, требует проведения ЭКГ для выявления возможных патологий сердца, чего не сделали», — сообщили в прокуратуре.

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29-летнему врачу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента).

Напомним, во Львове полиция начала расследование обстоятельств массового отравления в одном из ресторанов, который недавно открылся в центре города.