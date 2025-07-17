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- Киев
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В Киеве пациент умер после укола успокоительного в частной клинике
29-летнему врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
В киевской частной клинике у пациента остановилось сердце после введения его успокоительного препарата. Врачу, который решил делать укол, сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.
Следствием установлено, что пациент находился на стационарном лечении в специализированной клинике, куда его доставили с признаками алкогольной интоксикации.
Во время оказания медицинской помощи его не обследовали, не провели лабораторные исследования и не установили никакого диагноза. То есть собрали только анамнез заболевания.
Поскольку состояние мужчины ухудшалось и он начал вести себя неадекватно, врач и фельдшер пытались успокоить пациента. Для этого ему вкололи антипсихотический препарат, который должен был уменьшить возбуждение и снизить активность мужчины.
После введения этого препарата у него остановилось сердце. Несмотря на проведенную реанимацию, мужчина умер.
«Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступлением смерти. Инструкция к медицинскому препарату, который вводили пациенту, требует проведения ЭКГ для выявления возможных патологий сердца, чего не сделали», — сообщили в прокуратуре.
29-летнему врачу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента).
Напомним, во Львове полиция начала расследование обстоятельств массового отравления в одном из ресторанов, который недавно открылся в центре города.